Anche Indira Varma di "Game of Thrones" ha il coronavirus: "Rimanete a casa e siate gentili con le persone a voi vicine..."

Anche Indira Varma, Ellaria Sand nell'epica serie tv "Game of Thrones" sembra essere positiva al coronavirus. L'attrice non ha specificatamente annunciato di essere stata contagiata, ma sui social, condividendo uno scatto a fianco di alcuni colleghi tra cui Emilia Clarke, ha scritto: “E’ triste vedere che il nostro e molti altri set siano stati chiusi a causa della pandemia da Covid (…) Io sono a letto per causa sua e non è piacevole. Rimanete al sicuro. Rimanete a casa e siate gentili con le persone a voi vicine (…) Le fenici risorgono dalle proprie ceneri”.