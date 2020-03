Kristofer Hivju, Tormund di "Game of Thrones", è positivo al coronavirus

"Saluti dalla Norvegia! Mi dispiace dire che, oggi, sono risultato positivo al Coronavirus. Io e la mia famiglia ci siamo auto isolati a casa per tutto il tempo che sarà necessario. Siamo in buona salute, io ho solo lievi sintomi di raffreddore", così Kristofer Hivju, attore norvegese noto al pubblico soprattutto per il suo ruolo, quello di Tormund, nella serie cult "Game of Thrones" annuncia via Instagram di essere entrato anche lui nella lista di persone del mondo dello spettacolo contagiate dal virus...