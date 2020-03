La Bond di 007 Olga Kurylenko è positiva al coronavirus

"Rinchiusa in casa dopo aver saputo di essere positiva al coronavirus", con queste parole postate accanto allo scatto di una finestra chiusa su un cortile Olga Kurylenko , attrice franco-ucraina, ha comunicato ai suoi fan il risultato del test effettuato: "In realtà sono malata da quasi una settimana. Febbre e affaticamento sono i miei sintomi principali. Abbiate cura di te e prendete questa cosa sul serio!", ha aggiunto l'ex Bond Girl del film "Quantum of Solace".

Dopo Tom Hanks e Rita Wilson la Kurylenko, famosa al grande pubblico per il suo ruolo nel ventiduesimo film della saga di James Bond "Quantum of Solace" (2008), al fianco di Daniel Craig, è solo l’ultima di una lunga lista di star contagiate dal virus. L'attrice sarà prossimamente sul grande schermo in "The Bay of Silence", thriller del 2019 diretto da Paula van der Oest in cui recita insieme a Brian Cox e Claes Bang.