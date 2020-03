La televisione americana si ferma per il coronavirus: stop a serie tv e talk show

In attesa che passi l'emergenza coronavirus anche le produzioni tv americane scelgono di fermare i set e chiudere i teatri di posa. Arrivano gli stop per programmi con il pubblico in studio, come i talk show e i late Night. Sospesi fino a nuovo ordine anche i talent e le riprese di tantissime serie tv, per tutelare cast e lavoratori. Al momento le interruzioni previste sono per le prossime due o tre settimane.

FERMI HORROR E MEDICAL DRAMA - Dalla 16esima stagione di "Grey's anatomy" di cui sono già stati girati 21 episodi, alle nuove serie Marvel "The Falcon and the Winter Soldier", "Loki" e "Wanda Vision". Stop anche le nuove stagioni di "NCIS", "NCIS: Los Angeles" e "NCIS New Orleans", fermi "Chicago Fire", "Chicago P.D," e "Chicago Med".

Stop alle riprese della seconda stagione di "Morning News" con Jennifer Aniston, ​​"Stranger Things 4", "The Witcher", "Russian Doll 2" e la settima e ultima stagione della comedy "Grace & Frankie", con Jane Fonda e Lily Tomlin.

Nel mondo zombie bloccati "The Walking Dead" e il prequel "Fear The Walking Dead", mentre è pronto il debutto dello spin-off, The Walking Dead - World Beyond" previsto, per ora, ad aprile. In attesa di ripartire anche "The Blacklist", "Empire" e "Fargo", la sitcom "Young Sheldon" e la seconda stagione di "Euphoria".

RINVIATE LE NUOVE USCITE - Bisognerà aspettare più del previsto anche per vedere gli adattamenti televisivi dei "Il signore degli anelli" e il distopico "Snowpiercer". Tra i nuovi arrivi, si fermano anche la sitcom "Kevin Can F....k Himself. "Genius: Aretha" sul mito del soul Aretha Franklin.

Bloccato anche "American Crime Story: Impeachment" sullo scandalo sessuale che colpì nel 1998 il presidente Bill Clinton per la relazione con Monica Lewinsky . Sospesa anche "Suspicion", la nuova serie con Uma Thurman nei panni di un'importante donna d'affari il cui figlio viene rapito.

