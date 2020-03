Lisbona de "La Casa di Carta" positiva al coronavirus: Itziar Ituño in quarantena

"È ufficiale, da venerdì pomeriggio ho i sintomi (febbre e tosse secca) e oggi abbiamo ricevuto la conferma del test epidemiologico. È coronavirus", con queste parole Itziar Ituño , la celebre Lisbona de "La Casa di Carta" , ha fatto sapere ai suoi fan su Instagram di essere stata contagiata anche lei. Accompagnando il messaggio da un selfie in cui sorride, l'attrice in quarantena ha spiegato: "Il mio caso è lieve e sto bene, ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli".

L’attrice ha svelato di essere risultata positiva al tampone che ha effettuato dopo i primi sintomi, arrivati dopo la notizia di vari contagi verificatisi sul set della serie "Alardea", dove era impegna. La produzione era appena partita e le riprese erano iniziate solo da qualche giorno nei Paesi Baschi.

Itziar Ituño ha voluto mettere i follower in guardia: "Questa non è una sciocchezza, attenzione, non prenderla alla leggera, ci sono morti, molte vite in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto andrà, quindi è giunto il momento di procurarsi il vaccino di responsabilità per il bene comune. È un momento di solitudine e generosità! Per stare a casa e proteggere gli altri". E ha poi concluso, spiegando quello che dovrà fare ora: "Ora ho 15 giorni di quarantena e poi si vedrà! Abbiate cura di voi".

Intanto per la gioia dei fan de "La Casa di Carta", la serie tornerà con la quarta stagione dal 3 aprile su Netflix. Itziar interpreta l'ispettore Raquel Murillo che ha preso il nome di Lisbona da quando si è unita alla banda del Professore.

