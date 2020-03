Coronavirus: il cantante dei Rammstein Till Lindemann in terapia intensiva

C'è anche il cantante dei Rammstein , Till Lindemann , tra i personaggi del mondo dello spettacolo colpiti da coronavirus . Lindemann è ricoverato a Berlino dove si trova in terapia intensiva . Secondo le notizie diffuse dai media tedeschi, le sue condizioni ora starebbero migliorando dopo essere state molto gravi. Il cantante era tornato di recente da un tour in Russia.

Till Lindemann dei Rammstein ricoverato per il coronavirus Afp 1 di 20 Afp 2 di 20 Afp 20 di 20 Afp 20 di 20 Afp 20 di 20 Afp 20 di 20 Afp 20 di 20 Afp 20 di 20 Afp 20 di 20 Afp 10 di 20 Afp 11 di 20 Ansa 12 di 20 Ansa 13 di 20 Ansa 14 di 20 Ansa 15 di 20 Ansa 16 di 20 IPA 17 di 20 IPA 18 di 20 Ansa 19 di 20 Ansa 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE: Rammstein, il video del nuovo singolo "Deutschland" fa indignare le comunità ebraiche

Il tour russo si era svolto a metà marzo, quando molti concerti erano già stati annullati per via della montante emergenza sanitaria. Un tour non con i Rammstein ma per il suo progetto parallelo Lindemann, per il quale ha pubblicato qualche mese fa l'album "F&M", Proprio nelle scorse settimane era stato pubblicato il video del singolo "Platz Ein", che ha fatto scalpore per una doppia versione: una censurata e una esplicitamente pornografica, con lo stesso Lindemann protagonista di alcune scene.

Non appena si è diffusa la notizia del suo ricovero sui social è partito il tam tam dei fan della più famosa rock band tedesca, tra post disperati e auguri al cantante di una pronta guarigione

TI POTREBBE INTERESSARE: