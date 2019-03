Rammstein, il video del nuovo singolo "Deutschland" fa indignare le comunità ebraiche

Ad accusare di “strumentalizzazione e trivializzazione della tragedia dei campi di sterminio e della deportazione ebraica... per un divertimento frivolo e ripugnante” è stata l’ex presidentessa del Consiglio Generale Ebraico in Germania, Charlotte Knobloch in un'intervista alla Bild.



Nel video, che porta la firma di Specter Berlin, in realtà, i Rammstein mostrano diverse epoche storiche della Germania, a cominciare dai tempi dei Romani: "Deutshland Deutschland, ti voglio amare e condannare, ti voglio odiare...", canta la band mentre scorrono le immagini visionarie e quasi ipnotiche della clip. A un certo punto i membri del gruppo appaiono con la classica divisa dei prigionieri ebrei, la casacca e i pantaloni a righe mentre stanno per essere impiccati. I loro volti sanguinano e sono tumefatti dalla torture subite. Poi però, in un'altra scena, sono gli stessi prigionieri ebrei a fucilare i loro aguzzini. Al centro del video, fil rouge attraverso le differenti epoche, una donna di colore, bellissima e misteriosa, presumibilmente impersonificazione della “Deutschland” che dà il titolo alla canzone e al video... Una Germania nera.