Nadia Toffa: "Capisco il dolore per l'Olocausto ma la storia dice che i palestinesi erano lì da tempo", è bufera

"Capisco profondamente il dolore per l'Olocausto ma la storia dice che i palestinesi erano lì da tempo. Che il Signore porti pace tra questi popoli. Preghiamo per la pace". Con questo tweet Nadia Toffa ha voluto commentare le ultime notizie sul conflitto in Medio Oriente tra israeliani e palestinesi. Non si sono fatte attendere le polemiche. "Toffa, ripassi un po' di storia", "Può cortesemente spiegare il nesso con l’Olocausto e quello che afferma?", "No comment", "Ci risparmi la lezione di storia" sono solo alcuni dei commenti scritti dagli utenti. C'è chi è d'accordo con lei sulle preghiere per la pace, ma anche chi la invita a non banalizzare un argomento così delicato.