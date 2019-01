Nadia Toffa: "A chi mi vuole morta rispondo con il sorriso"

Nadia Toffa comincia l'anno in ospedale, al San Raffaele di Milano, ma non perde il sorriso. Come racconta la " Iena " su Instagram la giornata parte con una seduta di chemioterapia. Nadia risponde a chi la critica di spettacolarizzare la malattia, consiglia di ricorrere alla medicina tradizionale, e tuona: "A chi mi vuole morta invece dico che c’è qualcuno molto più in alto di noi che decide per noi".

"Buongiorno ragazzi cari - scrive la Toffa - La mattinata inizia con un’altra chemioterapia . A chi sostiene che spettacolarizzo la malattia rispondo 'magari fosse finzione; è invece solo una cruda e terribile realtà'. A chi dice che faccio pubblicità alla chemioterapia rispondo 'sì, e la faccio anche col sorriso dato che grazie alla scienza è l’unica cura che abbiamo insieme alla radioterapia per sconfiggere il cancro'...".

Nadia inviata a non vedere più il tumore come un tabù: "Gli ospedali sono pieni di persone malate, anche nei reparti dei bambini. Diffidate dai cialtroni e affidatevi alla medicina ufficiale. Il tutto aspettando con paura il prossimo controllo perché non è detto che le cure funzionino. Staremo a vedere".

Poi replica duramente: "A chi mi vuole morta invece dico che c’è qualcuno molto più in alto di noi che decide per noi; e io rispetterò il Suo disegno per me, come chiunque altro. Viva la vita sempre! e buona giornata a tutti. Con affetto infinito. In ospedale fa caldo lo so, ma io sono super freddolosa, per quello indosso un maglione praticamente da alta montagna".