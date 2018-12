Nadia Toffa, auguri di Natale dalla seduta di chemioterapia

E' una vigilia di Natale particolare per Nadia Toffa. La conduttrice delle Iene è infatti in ospedale per sottoporsi a un nuovo ciclo di chemioterapia. Ma non perde la forza d'animo e vuole condividere con tutti il suo momento. Così ha postato su Instagram una foto che la riprende nel pieno della cura accompagnata dagli auguri di Natale e dai ringraziamenti al personale medico.