Nadia Toffa in ospedale per le terapie:"Non so se la chemio mi guarirà..."

In ospedale, seduta su un lettino sorride, come ha sempre fatto finora e ringrazia medici e infermieri: "Rispondono ai miei sorrisi speranzosi con sorrisi altrettanto speranzosi..:". E di speranza parlano in fondo tutti gli scatti e i messaggi che Nadia Toffa condivide sui social da quando è cominciata la sua dolorosa battaglia contro la malattia. Anche quest'ultimo, in cui la Iena aspetta di sottoporsi alle consuete chemioterapie.

Una speranza che, non vuol dire certezza però e che a volte vacilla, come nel messaggio postato pochi giorni fa: "La chemio non so se mi guarirà ma di certo non mi ucciderà. State lontani da questi mascalzoni. Pericolosissimi..". Un post contro le cure, cosiddette, alternative e a sostegno delle terapie tradizionali, ma che ha fatto preoccupare i fan... Quel "non so se mi guarirà" lascia purtroppo aperta la porta del fallimento. Nadia però non si arrende e rieccola, armata di speranza e sorrisi, in un altro scatto al trucco e parrucco, poi pronta per una serata fuori: “Domani terapie. Quale miglior modo per non pensarci se non uscire con amici?!”. La battaglia continua..