“Sono umana. Io non lo volevo il cancro. Ci ho messo dei mesi ad accettarlo”. Così Nadia Toffa risponde alle polemiche che l’hanno investita dopo le recenti dichiarazioni sulla malattia che l’ha colpita. Quasi con gli occhi lucidi Nadia ammette: “Ho dovuto trasformarmi per raccogliere questa prova. Il Signore non è cattivo, non vuole vederci soffrire, semplicemente ci mette davanti a delle sfide che siamo in grado di affrontare. Non so se riuscirò a vincerla, ma devo metterci tutta me stessa”. Una sfida che però Nadia non affronterà da sola, che confessa quanto sia stato fondamentale il ruolo della mamma: “Una donna fantastica. Mi ha cresciuta e mi ha insegnato ad essere indipendente. Adesso mi aiuta con le medicine, mi aiuta a seguire le cure meticolosamente. E sai cosa mi ha detto? ‘Finalmente posso aiutarti’”.