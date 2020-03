Positivo al coronavirus anche l'attore di "Lost" Daniel Dae Kim

L'attore di "Lost" e "Hawaii Five-0", Daniel Dae Kim , ha annunciato di essere positivo al coronavirus con un post sui social. Kim si trova ora nelle isole Hawaii e ha descritto il contesto che ha portato alla diagnosi, incluso il fatto che fosse a New York per filmare la serie tv "New Amsterdam" in cui "per ironia della sorte, interpreto un dottore che viene reclutato per aiutare i pazienti durante un'epidemia".

In una clip pubblicata su Instagram e Facebook dalla sua casa di Honolulu, l'attore e produttore ha scherzato sulla sua quarantena "chic" e ha poi dichiarato. "Voglio che sappiate che ieri sono risultato positivo al COVID-19, la malattia causata dal coronavirus". La produzione dello show ha già informato il cast e la troupe, che sono stati a stretto contatto con l'attore durante le riprese.

"AI PRIMI SINTOMI MI SONO MESSO IN ISOLAMENTO" - Kim ha fatto sapere di aver lasciato il set quando la produzione ha chiuso ed è tornato nella sua casa alle Hawaii. "Quando stavo per atterrare ho iniziato a sentire la gola irritata... Per sicurezza quando sono arrivato a casa mi sono messo in auto-isolamento in una stanza di casa e ho cercato di riposare. Più tardi quella sera stessa ho iniziato a sentire fitte al petto, dolori al corpo e la mia temperatura ha iniziato a salire. A questo punto il mio medico mi ha consigliato di fare il test.

Ha precisato che il suo caso non è "questione di vita o di morte" e ha invitato tutti a rispettare la distanza di sicurezza e seguire le altre linee guida. "Se non trattiamo la situazione con la dovuta cautela possiamo mettere in pericolo la vita di milioni di persone, inclusa quella dei nostri cari". Kim ha poi ringraziato i medici, gli impiegati dei supermercati e tutte le altre categorie di lavoratori che rischiano di contrarre il virus.

