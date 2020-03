Coronavirus: Idris Elba è positivo, Tom Hanks e sua moglie escono dall'ospedale

Nuovo caso di coronavirus tra le star di Hollywood. Dopo Tom Hanks e Olga Kurylenko alla lista si aggiunge anche Idris Elba , affetto da Covid-19. In un video che ha condiviso sui social, l'attore britannico ha rivelato: "Per ora non ho alcun sintomo ma appena ho scoperto di essere malato mi sono chiuso in casa". Intanto Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson sono stati dimessi dall'ospedale australiano dove erano ricoverati e continueranno la loro convalescenza a casa.

Idris Elba si è fatto conoscere al grande pubblico come protagonista della serie "Luther" per poi interpretare diversi film degli Avengers. Nel 2018 è stato eletto "Uomo più sexy" al mondo dalla rivista People. L'attore ha spiegato nel filmato condiviso via Twitter: "Sto bene. Non ho alcun sintomo. Mi sono fatto fare il test perché mi sono reso conto che sono stato esposto a qualcuno che era stato trovato positivo. Venerdì ho scoperto che erano positivi e mi sono messo immediatamente in quarantena, ricevendo oggi i risultati del mio test. Si tratta di qualcosa di serio ed è arrivato il momento di pensare al distanziarsi socialmente e lavarsi le mani".

E poi ha invitato tutti a comportarsi in modo responsabile: "Quindi è arrivato il momento di essere attenti, lavarsi le mani e mantenere le distanze. Lo abbiamo detto alle nostre famiglie. Ci stanno sostenendo. Lo abbiamo detto ai nostri colleghi".

Buone notizie invece per Tom Hanks e la moglie, cinque giorni dopo l’annuncio della loro malattia. Come ha riferito il portavoce dell'attore: "Tom Hanks e Rita Wilson hanno lasciato l'ospedale del Queensland e stanno ora riposando in una casa in affitto in Australia, cinque giorni dopo aver rivelato che erano entrambi positivi al Coronavirus. La coppia rimane in quarantena nella loro casa".

