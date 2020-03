Giuliana De Sio contagiata dal coronavirus: "Giorni di paura e solitudine"

Nel suo post la De Sio racconta di essere in isolamento da due settimane "per aver contratto il virus con annessa polmonite in tournée a metà febbraio". Oltre al dolore fisico, è stata la solitudine a provarla. Definisce la quarantena come la prova più dura a cui sia stata sottoposta in tutta la sua vita. L'attrice napoletana rivela di essere molto indebolita e debilitata dalla malattia, ma può dirsi finalmente fuori pericolo: "il virus è sconfitto", scrive nel suo messaggio ai fan. Il suo sfogo si conclude con una nota polemica nei confronti della struttura che l'ha ospitata: "Vogliatemi bene - scrive ai follower - perché qui i metodi sono a dir poco sbrigativi e ti senti più abbandonato che mai, e non mi dilungo. Anche se so cosa succede nel mondo, voglio uscire!"

