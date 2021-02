Spazio, nuova missione per Samantha Cristoforetti

Twitter

Astrosamantha tornerà nello spazio per una seconda missione con l'Agenzia spaziale europea (Esa). Lo ha reso noto la stessa Agenzia che svelerà ulteriori dettagli nel corso di un evento stampa virtuale in programma per il 3 marzo. Durante la sua prima missione "Futura" nel 2014-15, l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti ha trascorso 200 giorni nello spazio, svolgendo attività scientifiche sulla Stazione Spaziale Internazionale come ingegnere di volo per le spedizioni 42 e 43.