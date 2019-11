Samantha Cristoforetti, nuova missione spaziale per l'astronauta italiana

"Sono felice di annunciare che Samantha Cristoforetti tornerà presto in orbita: l’Esa ha sottoscritto con l’Italia un impegno formale assicurando all’astronauta italiana un nuovo volo". Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, in chiusura del Consiglio ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea, a Siviglia. Il ritorno nello spazio dell'astronauta "è il giusto riconoscimento per la sua immensa professionalità e dimostra ancora una volta la nostra eccellenza nel settore dello spazio", ha aggiunto Fraccaro.