Quando Marco Pantani fu uno dei "Bulgari" di Aldo, Giovanni e Giacomo

Il 7 giugno di ventuno anni fa Marco Pantani vinse il Giro d'Italia, in un'annata sportiva - quella del 1998 - che lo avrebbe portato anche a trionfare al Tour De France.

“Vado così forte in salita per abbreviare la mia agonia”. Così diceva il Pirata, che a quindici anni dalla sua scomparsa avvenuta nel 2004 a Rimini è ancora nel cuore di molti per tutte le emozioni che ha saputo regalare: al di là dei suoi successi e dei "duelli" all'ultima salita contro i rivali più agguerriti, vogliamo ricordarlo quando si prestò a diventare il quarto Bulgaro nel trio di personaggi ideato da Aldo, Giovanni e Giacomo, mettendo in scena un "pericoloso numero" a "Mai Dire Gol".