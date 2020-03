Ecco come le Lollipop sono diventate le regine di TikTok in Cina

Quando nel 2002 le Lollipop presentarono a Sanremo il brano "Batte Forte" arrivando penultime, non potevano sapere che dopo 17 anni avvrebbero avuto la loro rivincita. Nel 2019, infatti, un remix di quella canzone è diventato famoso in Cina, perché utilizzato come base di un balletto su Tik Tok, il social amato dai più giovani nel mondo.

Le Lollipop sono state la prima band femminile italiana, il gruppo è nato nel 2001 dal talent show di Italia 1, "Popstar". "Down down down" è il loro primo singlo che è subito diventato una hit di successo.