Buon compleanno Andrea Bocelli: rivediamo la sua "Caruso" a "Stranamore"

Con la sua voce portentosa ha conquistato tutto il mondo, e tanti artisti hanno voluto calcare il palcoscenico insieme a lui. Andrea Bocelli compie oggi 62 anni e ha alle spalle vent’anni di carriera in cui ha potuto vantare tante collaborazioni, dai più famosi cantanti italiani alle star inglesi e americane. Ha esordito cantando “Miserere” al fianco di Zucchero, per poi raggiungere la notorietà grazie al festival di Sanremo, tutti ricordano le sue canzoni “Il mare calmo della sera” e l’ormai famosa “Con te partirò”.



Oltre a questi successi, la sua carriera è stata battezzata dalle esibizioni insieme al grande Pavarotti, e da quel momento Andrea non si è più fermato. Ha portato la sua musica all’estero, dando a tutti la possibilità di apprezzarla, come il brano “Vivo per lei”: cantato in inglese, francese, tedesco e portoghese. E non solo, il tenore toscano ha duettato anche con interpreti del calibro di Cristina Aguilera, Laura Pausini, Mary J. Blige, Jennifer Lopez, Barbra Streisand. Per non parlare delle nuove leve della musica europea e americana, amatissime dal pubblico più giovane, che sono state conquistate dal suo talento: Ariana Grande e il cantautore inglese Ed Sheeran, con i quali ha inciso due pezzi. Per Bocelli la musica è vita, è una passione scritta nei suoi cromosomi.



Per festeggiare il suo compleanno rivediamolo in un classico della musica italiana: nel 1994 si esibì a "Stranamore" con "Caruso".