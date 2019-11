Renzi: "Andare a votare ora significa regalare il Paese alla Lega"

Matteo Renzi mette in guardia il Pd: "Andare a votare oggi significa regalare a Salvini il Paese, il Quirinale, i pieni poteri". Il leader di Italia Viva sottolinea che la sua compagine non ha paura di nulla, ma farà di tutto per eleggere un presidente della Repubblica non sovranista. E dopo la Manovra non serve un rimpasto, aggiunge, ma si devono rilanciare le infrastrutture, sbloccando i cantieri.