Mattarella: "Aveva ragione il Papa, viviamo una guerra mondiale a pezzi"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, commenta con amarezza il triste momento storico segnato da pesanti guerre anche nelle aree più vicine all'Italia, come in Ucraina e in Medio Oriente.

"Ci allarmiamo per i danni inflitti al nostro pianeta da virus o da catastrofi naturali ma dobbiamo constatare che il pericolo maggiore arriva dagli sciagurati comportamenti di alcuni governi, da forze paramilitari, da gruppi terroristici - afferma il Capo dello Stato -. Impossibile non riconoscere la chiaroveggenza del Pontefice, Francesco, che già dieci anni fa aveva parlato per la prima volta di una 'guerra mondiale a pezzi'".