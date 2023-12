Il premier ungherese non vota e tuona: "I 26 Paesi vadano per conto loro". Meloni: "Ruolo di primo piano dell'Italia". Von der Leyen: "Giorno che entrerà nella storia dell'Unione"

Lo ha reso noto il presidente Charles Michel su X. Come sottolineato da fonti informate sul dossier, si tratta di "una decisione presa dal Consiglio europeo che non è stata bloccata da alcuno Stato". Il presidente Zelensky su X: "Vittoria per l'Ucraina e per tutta l'Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza".

Ue apre negoziati anche con la Moldavia, status per la Georgia Il Consiglio europeo ha deciso inoltre di aprire i negoziati anche con la Moldavia e di concedere lo status di Paese candidato alla Georgia. "L'Ue aprirà i negoziati con la Bosnia-Erzegovina una volta raggiunto il necessario grado di conformità ai criteri di adesione e ha invitato la Commissione a riferire entro marzo in vista di tale decisione".

Fonti Ue: "Orban non era nella sala, decisione resta valida" Il premier ungherese Viktor Orban non era presente nella sala del Consiglio Europeo quando è stata tenuta la votazione sull'allargamento. Lo precisano fonti europee. Orban ha notificato la sua assenza al presidente Charles Michel e non ha delegato nessun altro leader a rappresentarlo, né per dare un suo assenso né per un dissenso. Quindi Orban viene considerato come "non votante" e la decisione è considerata legalmente valida.

Orban su X: "Adesione Ucraina è decisione sbagliata" "L'adesione dell'Ucraina all'Ue è una decisione sbagliata. L'Ungheria non vuole far parte di questa decisione sbagliata!". Lo scrive su Facebook Orban, dopo la decisione dei leader Ue. "La posizione dell'Ungheria è chiara: avviare i negoziati con l'Ucraina in queste circostanze è una decisione del tutto insensata, irrazionale e sbagliata, e l'Ungheria non cambierà la sua posizione", afferma. "D'altra parte altri 26 Paesi hanno insistito affinché questa decisione fosse presa. Per questo l'Ungheria ha deciso che se i 26 decideranno di farlo, dovranno andare per la loro strada", chiarisce Orban.

Meloni: "Bene l'Ue su Kiev, ruolo di primo piano dell'Italia" "Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime grande soddisfazione per i concreti passi avanti nel processo di allargamento raggiunti al Consiglio europeo per Ucraina, Moldova, Georgia e Bosnia Erzegovina. Si tratta di un risultato di rilevante valore per l'Unione Europea e per l'Italia, giunto in esito a un negoziato complesso in cui la nostra Nazione ha giocato un ruolo di primo piano nel sostenere attivamente sia Paesi del Trio orientale sia la Bosnia Erzegovina e i Paesi dei Balcani occidentali". Lo rende noto Palazzo Chigi.

Von der Leyen: "Questo giorno entrerà nella storia dell'Ue" "I leader hanno deciso di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina e la Moldavia e di concedere lo status di candidato alla Georgia". Lo ha scritto su X il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. "Una decisione strategica e un giorno che rimarrà impresso nella storia della nostra Unione. Orgogliosi di aver mantenuto le nostre promesse e felici per i nostri partner".

Michel: "Momento storico avvio negoziati con Ucraina e Moldova" La decisione di aprire i negoziati d'adesione con l'Ucraina e con la Moldova, presa dal Consiglio europeo segna "un momento storico, che mostra la credibilità e la forza dell'Unione europea". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.