Fermato il ddl sulla Legittima Difesa: c'è un errore su coperture

La commissione Giustizia della Camera, che stava visionando il ddl sulla legittima difesa, è stata sospesa in attesa del parere della commissione Affari costituzionali per via di un errore sulle coperture finanziarie 2018 rilevato dalla commissione Bilancio, che quindi non ha dato l'ok, e che richiederebbe una modifica al testo. Il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone ha rassicurato che "è pronto un emendamento correttivo".