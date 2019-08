Crisi di governo, il Senato decide sul calendario | Salvini: "Taglio dei parlamentari poi subito al voto"

"Noi proponiamo che la mozione di sfiducia al premier Conte sia votata in coda al calendario, chi è vera opposizione dimostri di esserlo". Così in Aula al Senato Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia. "Noi siamo qui in 55 e siamo qui per votare subito questa mozione. C'è chi invece sta preparando nuovi progetti assolutamente contrati alla volontà popolare. La vera barzelletta sarà quando il partito di Bibbiano e del vaffa day si metteranno insieme per governare l'Italia. Ci sarà da ridere", ha concluso.