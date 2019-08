Salvini: "Pronto a proporre un patto a Meloni e Berlusconi"

Oltre, spiega il vicepremier in un'intervista a "Il Giornale", "c'è Forza Italia, c'è Fratelli d'Italia e poi ci sono nuove realtà fatte da buoni sindaci e amministratori".



Salvini: "Non tutti i grillini sono come Fico e Di Battista" - Una "coalizione" ampia quella pensata da Salvini: "Io non escludo nessuno, questo non è il momento di escludere ma di includere il più possibile. Penso anche ai governatori e ai tanti grillini positivi che abbiamo conosciuto. Non tutti i Cinque stelle sono come Fico o Di Battista". Sicuramente, spiega però il vicepremier, nel suo piano non c'è posto per "chi è disponibile ad andare anche con Renzi, chi mi ha insultato per mesi. Per il resto stendiamo un programma e presentiamoci uniti agli elettori". "Le dico un segreto - aggiunge quindi -. So per certo che molti deputati e senatori grillini sono assolutamente contrari all'ipotesi di una alleanza con Renzi e al momento giusto lo dimostreranno".



Salvini: "Un governo Pd-M5s? Servirebbe solo a salvare Renzi" - Un governo in Parlamento per evitare le elezioni? "Facciano una roba simile e vediamo chi viene messo all'angolo nelle tante elezioni regionali che stanno per arrivare, dall'Umbria alla Calabria, dalla Toscana all'Emilia-Romagna. Andrebbero tutti a schiantarsi sull'altare di Renzi", afferma Salvini. "Sa perché nasce questo ipotetico asse Pd-Cinque Stelle? Per salvare il culo a Matteo Renzi". E' "la sua mossa della disperazione, se si va a votare dubito che rientri in Parlamento".



Salvini: "Governo tecnico? Sarebbe tradimento della democrazia" - Quanto al Presidente della Repubblica, "Mattarella non è Scalfaro", che dette l'incarico a Lamberto Dini mettendo da parte Silvio Berlusconi, "e poi non siamo più nel '94. Il Paese è profondamente cambiato, la gente ha preso coscienza, sarebbe la prima a opporsi a un simile tradimento della democrazia".