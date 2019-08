Grasso (LeU): "Nessun inciucio, ma un governo tecnico per il voto"

"Serve un esecutivo per gestire la fase finanziaria. Nessun inciucio, ma un governo tecnico per il voto". Lo ha detto a Tgcom24 Pietro Grasso (LeU), ricordando che la "Lega non ha i numeri per sfiduciare il premier Conte". "Mettiamo tutto nelle mani sagge e prudenti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà lui a valutare cosa fare. Serve comunque un nuovo ministro dell'Interno", ha auspicato Grasso.