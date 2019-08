Governo, convergenza tra Renzi e Lombardi: "Sbagliato votare subito"

Renzi poi si scaglia contro l'operato del ministro Salvini. "Vuole convocare il Parlamento al posto dei presidenti. Vuole decidere tutto ma non fa nulla. E mentre è in spiaggia a ballare, a Roma si spara nei parchi pubblici. Ma chi si occupa di sicurezza se non chi lavora al Viminale? Salvini non ha mai avuto il senso delle istituzioni ma ora ha perso anche il senso della misura. Fortunatamente tra poco non sarà più ministro dell'Interno e finirà la disastrosa esperienza del governo Conte", dichiara a Il Corriere.



L'ex segretario dem fa quindi un appello a tutti i partiti affinché sostengano un governo istituzionale: "Dalla Lega ai 5 Stelle, da Forza Italia alla sinistra radicale, dalle Autonomie ai sovranisti fino ai gruppi parlamentari del Pd, della cui tenuta non dubito. Penso che quando Mattarella inizierà le consultazioni una parte dei parlamentari dovrà aver già espresso la propria adesione a questo disegno. Così il presidente potrà valutare l'eventuale incarico a un premier autorevole. A lui toccheranno le scelte: noi dobbiamo consegnargli una ipotesi concreta".



Intanto la capogruppo in regione Lazio, dirigente storica del Movimento, apre a un governo istituzionale con chi ci sta. "Per l'affermazione elettorale di una forza politica che in Parlamento conta il 17%, ma vuole contare di più, avremo l'Iva al 25%. Deve essere chiaro che se si va al voto a ottobre, il primo effetto dell'ingordigia di Salvini sarà questo", dice a La Repubblica.



"Io - aggiunge - dopo aver governato con la Lega penso di poter andare d’accordo anche con Belzebù". Poi la Lombardi attacca: "La figura del capo politico ha fallito, serve una ledership corale. Bisogna tornare a un modello corale perché finché siamo stati intelligenza collettiva siamo cresciuti. Quando ci siamo affidati al salvatore della patria abbiamo sbagliato tutto".