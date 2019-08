Salvini: "Sfiducia? Il Parlamento si esprima prima di Ferragosto"

Secondo Salvini, "se non fossero arrivati tutti 'no', non avremmo fatto quello che abbiamo fatto".



"Alleanze? Ora mi interessa la data del voto" - In merito a possibili future alleanze, il ministro dell'Interno ha chiarito: "Adesso mi interessa la fissazione della data delle elezioni, che gli italiani sappiano quando potranno andare a votare un nuovo Parlamento che elegga un nuovo governo che vada avanti per cinque anni e faccia subito la Manovra economica. Di tutto il resto parleremo dopo, adesso aspettiamo la fissazione della data del voto".



"Governo Renzi-Di Maio tragico, insulto a italiani" - Secondo il vicepremier, "un governo Renzi-Di Maio sarebbe tragico, sarebbe un insulto agli italiani e alla democrazia". Salvini ha poi ribadito di non voler rispondere "alla sequela di insulti che mi stanno arrivando da Di Maio, Toninelli, Di Battista, Conte e Grillo. Il Governo era fermo, l'economia ferma e l'Italia ferma".



"Lavoriamo per un esecutivo che duri 10 anni" - Il ministro dell'Interno ha poi assicurato di essere "al lavoro per dare all'Italia un governo che duri 10 anni. Chi rinvia l'appuntamento con con il parlamento vuole tenersi la poltrona.



"Manovra? Ci stiamo lavorando, dialogo con Ue" - "Stiamo già lavorando alla Manovra. Dialogheremo - ha aggiunto - in maniera costruttiva con l'Europa e li convinceremo a tagliare le tasse agli italiani, certo non a tutti gli italiani".