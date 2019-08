Di Maio: "Raccolta firme per calendarizzare il taglio dei parlamentari" | "Crisi assurda, Lega pensa ai sondaggi"

"Crisi assurda, la Lega pensa solo ai sondaggi" - Il ministro del Lavoro va quindi all'attacco della Lega: "In queste ore mi sembra che siano proprio in preda al panico, provano ogni giorno in tutti modi ad arrampicarsi sugli specchi per giustificare una scelta che è stata fatta per puro egoismo. Gli italiani stanno affrontando una crisi di governo assurda voluta dalla Lega. Evidentemente in questo anno la Lega ha passato il tempo a controllare i numeri dei sondaggi.



"Inciucio M5s-Pd? Una bufala" - "Siccome la Lega è in difficoltà - prosegue Di Maio -, ha iniziato a buttarla in caciara con un fantomatico inciucio Pd-M5s. E' una bufala. Hanno fatto cadere il primo governo vicino al popolo dopo decenni di sanguisughe, portandoci a votare in autunno. Esattamente da 100 anni. Questo governo ha fatto un marea di cose. Anche l'inganno prima o poi si paga".



"Ho detto a Salvini che la superbia non porta lontano" - "Queste cose nella storia si pagano, l'ho detto anche nell'ultima telefonata a Salvini prima della fine. La superbia non ha mai portato lontano nessuno", precisa.



"Con Di Battista e Casaleggio per il voto" - Il Movimento, afferma ancora il vicepremier, "non ha paura delle elezioni. Anzi, in questo momento siamo ancora più uniti, con Alessandro Di Battista, Davide Casaleggio, Max Bugani, Paola Taverna, Nicola Morra, i capigruppo, i nostri ministri e tutti coloro che per il Movimento hanno dato l'anima. Andiamo a votare subito"