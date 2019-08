Catania, Salvini contestato: "Buffone, vergogna, traditore" | Il leader della Lega: "Reddito? Approfondiremo"

Reddito, Salvini: "Ho saputo di gente che rinuncia al lavoro - Da Catania Matteo Salvini è andato all'attacco del Reddito di cittananza. "Approfondiremo una cosa che mi hanno segnalato albergatori, imprenditori e agricoltori - ha detto -. Alcune persone che lavoravano per loro la scorsa stagione estiva, quest'anno hanno detto 'no grazie perché ho il reddito di cittadinanza a cui aggiungo qualche cosa in nero'. Sarebbe un enorme problema".



Il leader della Lega ha poi specificato: "Non so se è qualche caso sporadico però me l'han detto in Calabria e oggi in Sicilia e ieri l'altro in Puglia. Chiederemo di fare tutte le verifiche del caso perché non vorrei che qualcuno pensasse ad una Repubblica fondata sulla assistenza. Se però non aiutiamo chi produce a pagare meno tasse, l'assistenza nel giro di due o tre anni esaurisce il pozzo e buonanotte". Ve lo dice uno - ha concluso - che l'ha votato quel provvedimento sperando che servisse a creare lavoro. Se ci dovessimo rendere conto che invece di creare lavoro, crea lavoro nero e toglie lavoro, sarebbe un problema".



"Vedrò gli alleati di centro destra prossima settimana" - "Conto di vedere sicuramente gli alleati a livello locale del centrodestra perché sicuramente alcune elezioni regionali ci sono. Sicuramente su questo l'alleanza che ha vinto tutte le elezioni negli ultimi mesi deve ritrovarsi e proporre candidati comuni prima possibile". L'ha detto il leader della Lega, aggiungendo che "già la settimana prossima ci ritroveremo con gli alleati per le Regionali, ovviamente si parlerà anche di altro".