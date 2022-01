Quirinale, vigilia del primo voto: nuovo vertice Pd-M5s-LeU | Letta: "Nessun nome alla Lega, li faremo con gli alleati"

Ansa

Alla vigilia del primo voto per eleggere il prossimo presidente della Repubblica, il centrosinistra si riunisce a Roma in mattinata. Oltre a Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, al vertice prenderanno parte anche i capigruppo. Sul tavolo il nome di Andrea Riccardi, fondatore di Sant'Egidio, quale candidato di bandiera nelle prime votazioni. Letta dovrebbe vedere anche Matteo Renzi e si lavora "non appena possibile" a due faccia a faccia con Matteo Salvini e Giorgia Meloni.