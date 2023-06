Silvio Berlusconi morto, "condoglianze" da Scholz al popolo italiano e il ricordo di Metsola: "Ha lasciato il segno"

Metsola: "Ha lasciato il segno"

"Silvio Berlusconi: il combattente che ha guidato il centro-destra e che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per generazioni". Così Roberta Metsola ricorda il leader di Forza Italia su Twitter. E continua: "Padre, imprenditore, eurodeputato, presidente del Consiglio, senatore. Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato. Grazie Silvio".