© Instagram @melissasatta | Melissa Satta in vacanza in Sardegna
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Melissa Satta si gode l'estate nella sua Sardegna e, a giudicare dalle immagini condivise sui social, il programma è quello delle classiche vacanze di relax: mare, amici, famiglia e giornate che iniziano in costume e finiscono davanti allo specchio, pronte per una serata fuori. A 40 anni, compiuti lo scorso febbraio, l'ex velina sfoggia una forma smagliante e una collezione di bikini che non passa inosservata.
Negli ultimi due caroselli pubblicati su Instagram, accompagnati dalle scritte "Sardinia" e "Summer jam", Melissa alterna gli scatti in barca alle fotografie con le amiche, fino ai momenti più quotidiani della vacanza. C'è il mare turchese della Costa Smeralda, ci sono le calette circondate dalle rocce e ci sono anche le attività sull'acqua, con il sup a fare da sfondo a una giornata in famiglia.
Per l'ex velina quella sull'isola non è però una semplice vacanza. Nata a Boston da genitori sardi, la showgirl ha trascorso parte dell'infanzia proprio in Sardegna e negli anni non ha mai nascosto il legame con la terra della sua famiglia. Anche questa estate è tornata in Costa Smeralda, una meta che ormai accompagna puntualmente le sue estati.
Le fotografie mostrano una vacanza vissuta soprattutto all'aperto. Melissa Satta posa in bikini a bordo di una barca, si lascia fotografare davanti alle acque cristalline e scherza con le amiche. Negli scatti più recenti indossa diversi costumi, dal due pezzi scuro ai modelli colorati, mettendo in mostra il fisico atletico che negli anni è diventato uno dei suoi tratti distintivi.
Quella di Melissa Satta è anche un'estate in compagnia. Tra le persone che hanno condiviso con lei alcuni giorni in Costa Smeralda c'è Thais Wiggers, sua storica compagna sul bancone di "Striscia la Notizia". Le due ex Veline, che lavorarono insieme dal 2005 al 2008, si sono ritrovate proprio a Porto Cervo negli ultimi giorni di luglio. "Ed ecco le Veline", aveva scritto Thais pubblicando il loro incontro.
Nel corso dell'estate sarda, però, Melissa Satta ha trascorso del tempo anche con il figlio Maddox e con il compagno Carlo Gussalli Beretta. Per la showgirl si tratta di un equilibrio importante, costruito senza rinunciare agli spazi da dedicare al figlio, nato nel 2014 dalla relazione con Kevin-Prince Boateng. Proprio parlando del rapporto con Beretta, Satta aveva raccontato a Verissimo di aver trovato accanto a sé una persona capace di comprendere e rispettare pienamente il suo ruolo di madre: "Rispetta tantissimo me e Maddox come famiglia".
Dietro la forma mostrata in bikini c'è anche una lunga passione per lo sport. Satta ha praticato karate e calcio fin da giovanissima e ancora oggi alterna allenamenti, corsa e tennis. Più volte ha raccontato che l'attività fisica per lei non è soltanto una componente essenziale della sua quotidianità. Così il primo agosto da 40enne è contraddistinto da qualche ora in barca, amici, il mare della Sardegna e una lunga serie di bikini. Il suo "Summer jam", almeno per il momento, continua sull'isola.