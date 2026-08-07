Dietro la forma mostrata in bikini c'è anche una lunga passione per lo sport. Satta ha praticato karate e calcio fin da giovanissima e ancora oggi alterna allenamenti, corsa e tennis. Più volte ha raccontato che l'attività fisica per lei non è soltanto una componente essenziale della sua quotidianità. Così il primo agosto da 40enne è contraddistinto da qualche ora in barca, amici, il mare della Sardegna e una lunga serie di bikini. Il suo "Summer jam", almeno per il momento, continua sull'isola.