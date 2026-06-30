Federica Nargi si sta godendo il relax e il mare cristallino di Formentera, una mete che ha frequentato spesso nel corso degli anni e che anche quest'anno ha scelto come tappa per le sue vacanze con amiche e famiglia. Elena Barolo si trova invece in Italia, in provincia di Imperia. La didascalia di un suo post Instagram recita: "Ho impostato il pilota automatico: non so dove si atterrerà". Nell'altro carosello Barolo scrive: "E poi, era tutto così ingarbugliato che le sembrava così facile trovarne il capo".