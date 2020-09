Chi è Armine Harutyunyan, la modella di Gucci che ha cambiato i canoni della bellezza

Armine Harutyunyan , modella 23enne di origini armene, si è ritrovata al centro di una violenta tempesta di body shaming. Gucci l'ha scelta come modella ma i suoi lineamenti, lontani dai canoni classici di bellezza, hanno fatto storcere il naso a molti utenti del web che si sono scatenati violentemente contro la ragazza.

Il viso di Armine è tipicamente armeno: lineamenti affilati, sopracciglia folte, naso adunco. Gucci l'ha scelta proprio per sparigliare le carte e offrire un modello di bellezza non tradizionale, nel nome dell'inclusione e della "body positivity". A molti utenti di Instagram non è piaciuto, e hanno lanciato una vera e propria valanga di insulti alla ragazza, tra paragoni infelici, insulti personali e commenti volgari.

La Harutyunyan è laureata in Graphic Design allo Yerevan State Institute of Fine Arts and Theatre. Ha debuttato sulle passerelle lo scorso anno durante la Milano Fashion Week con la maison italiana. Travolta dalle critiche, ha risposto con il silenzio, sicura di essere ormai un'icona di bellezza alternativa e fuori dai canoni tradizionali.