L’atteggiamento delle banche centrali è lo stesso: Fed, Bce e Bank of Japan non alzeranno i tassi nel 2019. Sempre più “colombe” volano sui mercati finanziari e questo atteggiamento, dovuto al forte rallentamento dell’economia globale, è il principale motivo per cui le Borse globali hanno recuperato le perdite dello scorso anno nei primi tre mesi del 2018. La propensione a non ritoccare i tassi sarà mantenuta anche in futuro, come sottolineato a fine giugno da Mario Draghi: “Ulteriori tagli dei tassi e misure per mitigare qualsiasi effetto collaterale continuano a far parte degli strumenti a nostra disposizione”, ha detto il presidente della Bce. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il numero uno della Fed, Powell: “I tagli dei tassi arriveranno”.