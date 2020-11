Consulenza finanziaria indipendente, Moneyfarm al primo posto in Italia

Una riconferma. Per il sesto anno di fila gli investitori hanno confermato Moneyfarm come Miglior Consulente Finanziario Indipendente in Italia, nella classifica dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza. Il riconoscimento viene assegnato dopo una rilevazione che riguarda la soddisfazione dei consumatori.

Premiato dai clienti

I Sigilli d’Oro dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza sono una certificazione molto importante perché i punteggi vengono assegnati attraverso un rigoroso processo di rilevazione della soddisfazione dei consumatori con oltre 232mila interviste. Il premio, quindi, arriva direttamente dai clienti italiani soddisfatti dal servizio che usano quotidianamente.

La consulenza indipendente

Scegliere un servizio di consulenza indipendente, per chi vuole investire, è il primo passo per cercare la performance, con la certezza di evitare conflitti di interesse. La consulenza indipendente viene finanziata unicamente dagli investitori e non riceve contributi da terze parti in cambio del collocamento di determinati prodotti finanziari. Nessuna commissione nascosta o vantaggio nel consigliare un prodotto piuttosto che un altro. L’interesse da perseguire è quello del risparmiatore e non di chi vende il prodotto.

Investire in modo tecnologico

In uno scenario caratterizzato da uno mercato sempre più competitivo, la differenza la fa la competenza. “Nell’ultimo anno abbiamo introdotto importanti aggiornamenti sulla piattaforma e sull’app, abbiamo lanciato una nuova soluzione previdenziale e aumentato lo sforzo per comunicare con gli investitori con maggiore frequenza”, commentano da Moneyfarm. Anche questo approccio tech ha permesso a Moneyfarm di confermarsi in vetta alla classifica, oltre che essere al top del servizio nella speciale categoria robo-advisor.

Bassi costi e profilo si rischio adeguato

Chi si affida ad un servizio di consulenza indipendente potrà costruire un portafoglio di investimenti diversificato, in grado di rispettare il proprio profilo di rischio, con un orizzonte temporale adeguato. Prima di iniziare ad investire, quindi, occorre definire gli obiettivi: ogni investitore è diverso e solo un servizio personalizzato di consulenza, può essere in grado di mettere a fuoco esigenze e fissare i traguardi da raggiungere.

