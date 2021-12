Consulenza Finanziaria: l'indipendenza di Moneyfarm finisce (ancora) sul podio

Sigillo d’Oro quale Campione del Servizio per la categoria “ Miglior Consulente Finanziario Indipendente d’Italia ”: è il riconoscimento del quale, per il settimo anno consecutivo, Moneyfarm è stata insignita dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Un premio che testimonia chiaramente quanto per la clientela italiana sia importante poter contare su un consulente finanziario personale, che sia però non solo preparato e affidabile, ma anche e soprattutto indipendente e trasparente come Moneyfarm. Perché solo in questo modo, senza essere legato ai gestori dei prodotti finanziari e senza ricevere da loro alcuna fee per “spingere” il collocamento, un consulente può davvero fare gli interessi della clientela

Clientela che, nell’indagine ITQF – nella quale ogni anno vengono analizzate in modo obiettivo e imparziale, valutando diversi parametri compreso il grado di soddisfazione dei consumatori, le caratteristiche di diversi servizi finanziari – ha confermato per l’ennesima volta la trasparenza e l’indipendenza di Moneyfarm. A cui quest’anno è stato assegnato anche il riconoscimento come Top del Servizio nella categoria “Robo Advisor”.

“Siamo orgogliosi di questo doppio riconoscimento che, per il settimo anno consecutivo, ci vede premiati dai nostri stessi clienti per la qualità, l’accessibilità e la trasparenza del nostro servizio d’investimento e, in particolare, per l’indipendenza della consulenza - commenta Giovanni Daprà, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Moneyfarm -. Si tratta di un’ulteriore conferma della validità del modello ibrido, umano e digitale, di consulenza finanziaria che offriamo ormai da dieci anni ai risparmiatori italiani e che si è fatto trovare pronto a soddisfarne appieno le esigenze allo stress test della pandemia”.

L’indagine “ Campioni del Servizio 2022 – Migliori in Italia ”, promossa dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con l’Università Goethe di Francoforte, rappresenta infatti il più ampio studio sulla qualità del servizio offerto in Italia dalle diverse società che operano in ambito economico: per l’ottava edizione, l’Istituto ha analizzato un campione di 1.616 aziende operanti in ben 158 diversi settori dell’economia, raccogliendo un totale di 265.000 giudizi dai clienti delle società.

Il Sigillo di Qualità è stato quindi assegnato solo a quelle che hanno ottenuto un punteggio SES (Service Experience Score) superiore alla media del settore di appartenenza: quest’anno solo 5 aziende su 14 lo hanno ricevuto nella categoria dei Consulenti Finanziari Indipendenti, e 5 nella categoria dei Robo Advisor. E tra i Consulenti Finanziari Indipendenti Moneyfarm ha ottenuto il primo posto: il 60% dei suoi clienti (che sono oltre 60mila in tutta Europa) giudica il servizio offerto come “molto buono”, mentre il punteggio medio di settore si ferma al 50,5%.

Il brillante risultato ottenuto nelle due categorie è però solo l’ultimo dei riconoscimenti ricevuti da Moneyfarm, nei dieci anni dalla sua fondazione: oltre al Sigillo di Campione del Servizio quale “Miglior Consulente Finanziario Indipendente” degli ultimi sei anni, la società ha infatti ottenuto anche l’Oscar dell’Innovazione ai migliori innovation leader che hanno ispirato le generazioni successive, il premio Boring Money “Best for Digital ISA 2021” e “Best for Customer service 2021”, il premio Best Direct SIPP Provider ai YourMoney.com Awards 2019 (uno dei più prestigiosi riconoscimenti per i servizi finanziari del Regno Unito) e il premio Innovation of the Year ai British Bank Awards 2018.

Una serie di riconoscimenti che confermano la preparazione l’affidabilità e che garantiscono l’indipendenza di Moneyfarm, che proprio grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali offre da sempre una gestione patrimoniale di prima qualità, semplice, trasparente e a costi inferiori a quelli offerti dai gestori tradizionali. E che, dopo aver analizzato obiettivi e profilo di rischio, è in grado di costruire portafogli di investimento su misura, assegnando a ogni cliente un consulente dedicato.

