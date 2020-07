Per ripartire, una nuova energia per la tua casa

Proprio dalla natura arriva l’energia più verde che c’è: quella del vento, del sole e dell'acqua. Energia rinnovabile che aiuta l’ambiente e che contribuisce alla lotta ai cambiamenti climatici, e che garantisce un futuro più sostenibile per tutti. La stessa energia che poi E.ON porta nelle nostre case con le offerte Luce e Gas Insieme, improntate alla sostenibilità ma anche al risparmio. Perché le offerte garantiscono il 10% di sconto sul prezzo della componente Energia della luce, e in più il prezzo della componente Energia è bloccato per un anno.

Un’offerta 100% green che testimonia ancora una volta l’attenzione di E.ON a queste tematiche, con un approccio che promuove la transizione verso un futuro energetico sostenibile sia con l’utilizzo di energia più pulita, sia mediante un consumo più intelligente. Per E.ON impegnarsi attivamente come azienda per ridurre l’impatto ambientale significa non solo agire e investire per la decarbonizzazione, l’efficienza energetica, la riduzione della carbon footprint, ma anche coinvolgere il più possibile le persone in una community capace di agire e compiere scelte consapevoli.

E oggi per creare insieme un mondo connesso, green e migliore, con le offerte Luce e Gas Insieme basta un click.