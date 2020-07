Scopri la convenienza di una nuova energia, quella di E.ON

L’abbiamo accumulata per settimane e per mesi, l’energia che abbiamo dentro e che non potevamo sprigionare durante il lockdown: niente passeggiate, niente cene fuori, niente aperitivi con gli amici, niente corse, niente shopping… E ora che fortunatamente si può ricominciare a vivere, siamo pronti a farlo con un’energia tutta nuova, mai vista prima. Ma anche con una maggiore consapevolezza.

Perché durante il periodo più nero siamo anche riusciti a riscoprire la bellezza dei piccoli gesti, delle cose semplici, della gioia di potersi dedicare a chi si ama e di prendersi cura dei propri cari. E, per via delle difficoltà che l’emergenza sanitaria ha provocato anche sul versante economico, abbiamo maturato anche una nuova attenzione alle spese, alle nostre case, ai consumi. Compresi quelli energetici che, ora più che mai è chiaro, si possono ottimizzare ottenendo un effetto positivo sia sull’ambiente sia sul portafoglio.

E.ON ha lanciato le offerte Luce e Gas Insieme che, oltre a essere 100% green, consentono ai nuovi clienti di contenere le spese energetiche offrendo il 10% di sconto sul prezzo della componente Energia della luce. E il prezzo della componente Energia della luce è bloccato per un anno. Se si pensa infatti che la componente Energia incide per il 30% circa della spesa complessiva della bolletta della luce per un cliente domestico tipo (cioè con consumi annui pari a 2.700 kWh e 3 kW di potenza impegnata, nell’abitazione di residenza), escluse le imposte, è subito evidente il vantaggio di avere il prezzo della componente Energia bloccato per un anno.

Aderire alle offerte Luce e Gas Insieme di E.ON, insomma, fa bene all’ambiente e fa bene al portafoglio. Passare a E.ON facendo un pieno di energia è semplicissimo: basta un click!