Triumph svela la nuova Speed Triple 1200 RR

Triumph rinnova la Speed Triple 1200 RR , donandole contenuti “agonistici” che eredita dalla super roadster RS . Il telaio alleggerito con masse centralizzate e i tanti componenti in carbonio danno lʼidea del potenziale tecnico della moto, che anche nel design richiama il mondo delle corse con la semi-carena e il faro anteriore in stile RR.

Il punto di partenza sta nel ritrovato impegno sportivo di Triumph Motorcycles, che fa del Mondiale Moto2 (ha lʼesclusiva della fornitura motori fino al 2024) il trampolino di lancio per le sue tecnologie. Ecco allora sulla nuova Speed Triple 1200 RR le sospensioni elettroniche semi-attive Öhlins Smart EC zero, lʼimpianto frenante Brembo Stylema e gli pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 da 17 pollici in primo equipaggiamento. Insomma, una café racer esuberante e decisamente fuori dagli schemi.

Il motore 3 cilindri di cilindrata 1200 sale fino ai 180 CV di potenza a 10.750 giri, per 125 Nm di coppia a 9.000 giri, che significano prestazioni ancora più entusiasmanti, ben supportate dallʼassistente di cambiata Triumph Shift Assist up and down. La dotazione di serie della super roadster inglese comprende il Cornering ABS e il Cornering Traction Control (disattivabile), con piattaforma inerziale IMU a 6 assi e ben 5 modalità di guida: Road, Rain, Sport, Track e Rider-configurabile. Presente anche il cruise control regolabile.

Quanto a design, la Speed Triple 1200 RR si presenta con unʼinedita cromatura bicolore e verniciatura di alta qualità effetto “candy”. Il pilota avrà dalla sua anche una migliore ergonomia, con semi-manubri “clip-on” posti 135 mm più in basso e 50 mm in avanti, il posizionamento delle pedane rivisto e lʼaltezza della sella a 830 mm da terra. Il terminale di scarico sportivo con fondello nero offre un sound ancora più viscerale. Di serie il quadro strumenti a colori da 5 pollici con My Triumph connectivity system integrato. La nuova RR Triumph arriva a inizio 2022, con prezzi da 20.600 euro e intervalli di manutenzione ogni 16.000 chilometri o 12 mesi.

