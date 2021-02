Triumph Speed Triple 1200 RS, la più potente di sempre

Il balzo in avanti è a dir poco entusiasmante. Tutto il powertrain è stato integralmente riprogettato, come anche il sistema di aspirazione e scarico. Nel complesso il motore è ora più compatto e pesa anche 7 kg in meno. Lʼaumento di cilindrata ha permesso di sviluppare 30 cavalli di potenza in più, arrivano ora a 180 CV, espressi a un regime di rotazione di 10.750 giri, per una coppia massima di 125 Nm (8 Nm in più) a 9.000 giri. Triumph Motorcycles ha ormai esperienza sportiva da vendere (fornisce i motori ai team del Campionato Moto2) e ha messo così questo background a disposizione del mercato e dei centauri stradali.

Il 3 cilindri è affiancato da un cambio compatto e leggero a 6 rapporti, con la frizione multidisco antisaltellamento che offre fluidità di marcia e comfort maggiore in ogni situazione. Le modalità di guida sono cinque: Rain, Road, Sport, Track e Rider. Di serie la Speed Triple più potente di sempre vanta lʼABS, il Traction Control, entrambi con funzione adattiva in curva, e il Cruise Control. Lʼequipaggiamento tecnico è di alto profilo, con freni Brembo Stylema, pneumatici Metzeler Racetec RR e sospensioni Öhlins dal setting sportivo e completamente regolabili.

La ciclistica, ancora più agile e precisa, poggia su un telaio alleggerito di 10 kg rispetto alla precedente versione, portando il peso in ordine di marcia sotto i due quintali (198 kg). Per la categoria è un valore di assoluto rispetto. Il nuovo telaio ha permesso una maggior centralizzazione delle masse e un baricentro più basso e avanzato, ciò che favorisce unʼimpostazione di guida più sportiva e con una sella ridisegnata, alta da terra 830 mm e più confortevole.

Tra le novità estetiche e funzionali ci sono il gruppo ottico anteriore sdoppiato con illuminazione full LED, il nuovo codino, il dashboard TFT da 5 pollici, il sistema di avviamento senza chiavi di serie e il My Triumph Connectivity System, sempre di serie. La Triumph Speed Triple 1200 RS arriva a marzo al prezzo di 17.600 euro. Gli intervalli di manutenzione sono previsti ogni 16.000 chilometri.