Triumph rifà il look alla Street Triple RS MY20

Partiamo proprio dal propulsore, che già due anni fa aveva implementato lʼaumento di cilindrata a 765 cc. Adesso, sul Modello 2020, la potenza cresce del 9% e, al tempo stesso, migliora lʼefficienza al punto di rispettare lo standard Euro 5 sulle emissioni. Il picco di potenza della Triumph Street Triple RS MY20 è pari a 123 CV, erogati a 11.750 giri! Per una coppia di 79 Nm a 9.350 giri, anche qui un bel 9% in più ai medi regimi. Cinque le modalità di guida: Road, Rain, Sport, Track e Rider (personalizzabile), e di serie sono esclusive specifiche tecniche, come anche lʼacceleratore più reattivo e la frizione assistita antisaltellamento, per innesti di marcia più morbidi e precisi.

Anche lo stile della sportiva stradale di Hinckley risulta nuovo e più aggressivo. Si notano il restyling dei fianchetti e del codino con il silenziatore in fibra di carbonio, mentre il puntale propone nuove colorazioni. Grazie alle luci diurne, il doppio faro a LED risulta più suggestivo. Triumph ha ottimizzato anche le funzionalità e il layout grafico del display multifunzione e ha dotato la moto del nuovo sistema di connettività MyTriumph, con integrazione di telecamera GoPro, navigazione turn-by-turn e possibilità di gestione di musica e telefonate.

La dotazione della Street Triple RS 2020 è da vera fuoriclasse sportiva. Di serie sono i freni Brembo M50, la sospensione posteriore Öhlins completamente regolabile e gli pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V3. Per la sicurezza spicca il nuovo Triumph Shift Assist, per lʼinserimento e la scalata di marcia senza utilizzare la frizione. Più di 60 gli accessori originali Triumph a disposizione, incluse le nuove borse a sgancio rapido. Prezzi ancora non annunciati.