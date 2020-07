Toyota promossa dalla rete di concessionari italiani

La rilevazione DealerSTAT di questʼanno è particolarmente importante, perché avvenuta dal 15 aprile al 23 maggio. Siamo dunque in piena pandemia e con il lockdown che ha costretto i concessionari a sperimentare forzatamente lo smart working. Lʼindagine ha coinvolto 29 marchi e oltre il 52% delle concessionarie italiane, per un totale di 1.085 questionari raccolti. Toyota si è aggiudicato il primo posto in questa speciale classifica della soddisfazione, salendo di tre posizioni rispetto al 2019. Per la capacità di fronteggiare lʼemergenza Covid-19, Toyota ha preceduto Lexus e Mercedes, e a completare la top five BMW e Seat.

I concessionari italiani di Toyota hanno apprezzato soprattutto le strategie di prodotto, da molti anni ormai centrate sullʼelettrificazione della gamma. Ma sono piaciute anche le strategie in merito alle campagne commerciali, alla gestione delle aree vendita e post-vendita e alla distribuzione dei ricambi adottate dalla Casa giapponese, che contende a Volkswagen il titolo di primo costruttore al mondo. In totale i marchi promossi dallʼindagine DealerSTAT sono stati 21 su 29, per un punteggio medio di 3,21 (scala di valutazione da 1 a 5), mentre Toyota ha ottenuto 4,52.

A ricevere il premio è stato Mauro Caruccio, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia, che ha ricordato come il gruppo Toyota si stia trasformando in una “Mobility Company”, guidata come sempre da una visione di lungo termine. A spiegare questa visione viene in soccorso lʼacronimo “CHASE”, che sta per Connected-Human-Autonomous-Shared-Electrified. “Desidero ringraziare sentitamente ogni nostro concessionario per la fiducia accordataci – dice Caruccio ‒. Il risultato di questa indagine ci rende estremamente orgogliosi perché frutto del continuo ascolto reciproco con i nostri business partner”.