Toyota Aygo X Prologue, emozioni… piccanti

Nel 2005 il lancio della Aygo costituì per Toyota una scommessa . Era la sua prima segmento A europea e le Case europee dominavano la categoria. Farsi largo fra Panda, Twingo e le altre utilitarie non era affatto semplice, ma Toyota cʼè riuscita e ha piazzato la sua city car fra le best-seller di categoria. Ora però guarda avanti, vuole “reinventare” il segmento A e svela la sua pazza idea: Aygo X prologue .

“Spicy” è lʼaggettivo che più caratterizza questa concept car, una via di mezzo tra la classica city car e il moderno crossover, e “spicy” è anche il color peperoncino dellʼauto che vediamo nel video. Lʼassetto rialzato e il design irriverente danno proprio lʼidea di quanta creatività ci sia in Costa Azzurra, perché fu a Nizza che Toyota decise di insediare nel 2005 il Centro Stile ED2 per lʼEuropa. Qui sono nate le Yaris, qui il prototipo Aygo X prologue, che deve cambiare la visione che gli europei hanno delle auto per la città, dando loro personalità, appeal e al tempo stesso una superiore funzionalità.

Da qui il design rivoluzionario della futura Aygo, che si presenta con una carrozzeria bicolore, gli pneumatici più grandi come fosse un Suv, e anche posizione di guida e visibilità seguono i concetti dei Suv. Nella parte anteriore, poi, si staglia una originale linea dei fari high-tech, che sovrasta la grande griglia del radiatore, i fari fendinebbia e la protezione sottoscocca. Analoga protezione cʼè al posteriore, ma qui nasconde anche un portabici per dare un senso di evasione, fuga dalla città, e il portapacchi integrato conferma questʼindole nascosta.

Toyota persegue nel design il concetto dellʼemozione attraverso il colore. Ecco allora che, oltre al peperoncino, ci sono altri ingredienti per esaltare unʼauto come la Aygo X prologue, che in futuro si presenterà anche ai “sapori” di zenzero, wasabi e pepe nero. Staremo a vedere!