Toyota Yaris vince e batte la Fiat Nuova 500

Sugli scudi le auto elettrificate Ufficio stampa 1 di 9 Ufficio stampa 2 di 9 Ufficio stampa 3 di 9 Ufficio stampa 4 di 9 Ufficio stampa 5 di 9 Ufficio stampa 6 di 9 Ufficio stampa 7 di 9 Ufficio stampa 8 di 9 Ufficio stampa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova generazione di Toyota Yaris è stata eletta a Ginevra “Car of the Year 2021” per lʼEuropa. Ha battuto la Fiat Nuova 500 e la Cupra Formentor, prima volta del giovane brand nel parterre del premio. Mai come questʼanno la contesa è stata così combattuta: 266 punti per la giapponese, 20 per lʼelettrica Fiat e 239 per il Suv spagnolo.