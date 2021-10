Nuova Seat Arona, il Suv per la città con tante qualità

Negli ultimi tempi Seat ha investito molto sulle nuove forme della mobilità (vedi scooter elettrici) e sul brand sportivo Cupra . Questo prima si è orientato sullʼaspetto dinamico, vedi il Suv Formentor che è oggi il suo modello best-seller, ma ora anche su quello della sostenibilità, con la Born 100% elettrica pronta a esordire sul mercato italiano. Ma il “core” delle attività resta saldamente in mano al brand Seat e a modelli popolari come Ibiza e Arona .

Rinnovati di recenti, sia Ibiza che Arona si presentano con un nuovo design degli esterni e i fari 100% a LED di serie, mentre i paraurti accolgono prese d’aria triangolari di dimensioni più grandi. Un nuovo fascione paracolpi avvolge la coda, dove spicca il nuovo posizionamento centrale del nome del modello, certamente più impressivo. Lungo circa 4,15 metri, il B-Suv Arona sfoggia inoltre un’immagine più robusta grazie al nuovo allestimento Xperience. Ma il vero balzo di qualità la nuova Seat Arona lo fa allʼinterno, non soltanto in termini stilistici ma anche e soprattutto per gli equipaggiamenti.

Nuovissimo è il layout del cruscotto, rivestito con materiali soffici al tatto e con un nuovo sistema dʼinfotainment a display centrale sospeso e ben 9,2 pollici di diametro, che affianca il quadro strumenti da 10,2 pollici. Risponde ai comandi vocali (Hola! Hola!) ed è perfetto dal punto di vista ergonomico, come lo è anche il nuovo volante multifunzione rivestito in pelle Nappa, e nuove sono pure le prese d’aria retro-illuminate. Insomma un abitacolo da segmento superiore.

Secondo modello più venduto di Seat, il B-Suv spagnolo è oggi completamente connesso e dotato degli ultimi sistemi di assistenza alla guida, dal Travel Assist al sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, dal Front Assist con sistema di frenata dʼemergenza automatica ai sensori degli angoli ciechi negli specchietti retrovisori esterni. Nella gamma motori sparisce il diesel e restano 5 versioni a benzina e metano, con potenze comprese fra 90 e 150 CV. Quattro gli allestimenti e prezzi che partono da 16.000 euro, la versione a metano da 24.100 euro.

Nello speciale motori anche la nuova Seat Arona