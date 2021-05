Cupra Born, tutto pronto per il crossover CO2 Neutral

Cupra presenta Born, crossover 100% elettrico Ufficio stampa 1 di 31 Ufficio stampa 2 di 31 Ufficio stampa 3 di 31 Ufficio stampa 4 di 31 Ufficio stampa 5 di 31 Ufficio stampa 6 di 31 Ufficio stampa 7 di 31 Ufficio stampa 8 di 31 Ufficio stampa 9 di 31 Ufficio stampa 10 di 31 Ufficio stampa 11 di 31 Ufficio stampa 12 di 31 Ufficio stampa 13 di 31 Ufficio stampa 14 di 31 Ufficio stampa 15 di 31 Ufficio stampa 16 di 31 Ufficio stampa 17 di 31 Ufficio stampa 18 di 31 Ufficio stampa 19 di 31 Ufficio stampa 20 di 31 Ufficio stampa 21 di 31 Ufficio stampa 22 di 31 Ufficio stampa 23 di 31 Ufficio stampa 24 di 31 Ufficio stampa 25 di 31 Ufficio stampa 26 di 31 Ufficio stampa 27 di 31 Ufficio stampa 28 di 31 Ufficio stampa 29 di 31 Ufficio stampa 30 di 31 Ufficio stampa 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lʼinedito Cupra Born è un crossover compatto ma dalle linee agili, lungo 4,322 metri e con un bel passo di 2,767 metri, che significano una buona versatilità e spaziosità degli interni. È però anche un modello sportivo, in sintonia con lʼimmagine del giovane brand Cupra, e così ecco dal know-how Volkswagen arrivare la combinazione di DCC adattivo (controllo dellʼassetto dinamico), sospensioni sportive e sterzo progressivo. Inoltre la Born adotta pure lʼESC Sport, i freni più larghi ed efficienti, gli pneumatici larghi 215 mm e montati su cerchi in lega da 20 pollici.

Due i livelli di potenza del crossover: 150 CV (110 kW) e 204 CV (150 kW), su questʼultima a richiesta cʼè il pacchetto e-Boost che accresce la potenza erogata fino a 231 CV (170 kW). Cupra Born diventa in questo caso una vera sportiva, capace di un’accelerazione da 0 a 50 km/h in appena 2,6 secondi e da 0 a 100 in 6,6 secondi. Anche le batterie agli ioni di litio sono disponibili in due livelli di potenza: 58 e 77 kWh, che assicurano rispettivamente unʼautonomia di marcia di 420 e 540 chilometri. La batteria da 77 kWh è compatibile con il caricatore rapido da 125 kW (a corrente continua), così che in soli 7 minuti si ottiene una carica sufficiente per percorrere 100 chilometri.

Unʼauto così innovativa non poteva che replicare queste qualità anche allʼinterno. Cupra ha scelto materiali sostenibili per il suo crossover 100% elettrico, prodotti a partire da rifiuti plastici, come quelli di Seaqual Initiative per i sedili avvolgenti di serie. Fra le tecnologie spicca l’head-up display con realtà aumentata, che offre sicurezza di guida ai più alti livelli. Basata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, Cupra Born sarà prodotta a partire da settembre a Zwickau (come la Volkswagen ID.4), stabilimento certificato Carbon Neutral quanto a emissioni di CO2.