Cupra Formentor, arriva lʼentry level per tutti

Dicevamo “nativo”, perché Formentor è un modello espressamente Cupra e non la derivazione sportiva di un modello Seat (come Ateca e Leon). Per specificare il suo posizionamento di mercato, Formentor è stato finora offerto nella motorizzazione top di gamma 2.0 TSI da 310 CV e con trazione integrale 4Drive. Adesso una versione più accessibile (anche nel prezzo) e poi arriveranno anche altre motorizzazioni benzina, diesel e ben due e-Hybrid, cioè ibride ricaricabili plug-in. Come tutte le Formentor, anche sulla TSI 150 CV ci sono le sospensioni Multilink sull’asse posteriore di serie.

Molto ricca la dotazione di serie del Suv, che comprende i fari full LED, i mancorrenti sul tetto, lo spoiler posteriore e i paraurti sportivi, il portellone elettrico. Allʼinterno è standard il Climatronic a tre zone, i sensori di parcheggio posteriori con videocamera posteriore, il sistema dʼinfotainment con display da 10 pollici e il Virtual Cockpit da 10,25 pollici. Lʼabitacolo è connesso e tra le funzioni cʼè anche lʼe-Call (chiamata di emergenza automatica).

In Italia Cupra Formentor 1.5 TSI 150 CV costa a partire da 31.250 euro, per avere il cambio DSG occorre aggiungere 1.600 euro. Opzione anche per il finanziamento, che prevede 5.500 euro di anticipo e rate di 275 euro per 36 mesi con rata finale e valore futuro garantito.